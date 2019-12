Fürstenberg

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Donnerstag (11. Dezember) gegen 13.50 Uhr auf der B96a nahe Fürstenberg. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer befand sich hinter einem Lkw MAN. Diesen wollte der Senior noch vor einer Kurve überholen. Offenbar verschätzte sich der Fahrer des Skoda aber mit dem Gegenverkehr, so dass er direkt vor dem Lkw wieder auf seine Fahrspur einscheren wollte. Wie die Polizeidirektion Nord mitteilte touchierte der Pkw Skoda bei diesem Manöver den Lkw. In der Folge kam der 79-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 4000 Euro.

Von MAZonline