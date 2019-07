Neuglobsow

Ein 47-Jährige fand am Sonnabend den leblosen Körper eines 66-Jährigen im Wasser des Großen Stechlinsees. Er trieb an der Wasseroberfläche, bevor er an Land gebracht wurde. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen wurden durch die Rettungskräfte übernommen und bis zum Eintreffen im Krankenhaus fortgeführt. Dort konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Von MAZonline