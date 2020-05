Potsdam

Unbekannte Täter haben am Wochenende in einem Autohaus in Babelsberg von Fahrzeugen die Reifen gestohlen und Scheiben eingeschlagen. Die Polizei fand am Montagmorgen am Tatort in der Ulmenstraße insgesamt neun aufgebockte Neuwagen vor, bei denen die Reifen abmontiert waren. Bei zwei weiteren Fahrzeugen waren die Seitenscheiben eingeworfen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 0331 – 5508 1224, im Internet unter www.polizei.brandenburg.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline