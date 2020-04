Neuruppin

Beim Unkrautvernichten mit einem Gasbrenner hat ein 78-Jähriger am Dienstag gegen 18 Uhr einen Baum auf seinem Grundstück am Weg zur Chaussee in Neuruppin in Brand gesetzt. Der Baum fing sofort Feuer, das auf eine hölzerne Sichtschutzwand des Nachbarn übergriff.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Gegen den 78-Jährigen wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Von MAZonline