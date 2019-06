Bergfelde

Vom Gelände eines Autohauses in der Uhlandstraße in Bergfelde ist in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ein neuwertiger Transporter vom Typ Fiat Ducato, Farbe weiß, gestohlen worden. Das Fahrzeug, an dem sich zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Nummernschilder befanden, soll nach Auskunft der Polizei noch nicht zugelassen gewesen sein.

Mitarbeiter des Autohauses bemerkten das Verschwinden des Fahrzeugs am Donnerstagmorgen, meldeten den Diebstahl aber erst gegen Mittag. Das, so die Polizei, dürfte den Tätern einen unnötigen Vorsprung verschafft haben. Nach dem Transporter, der einen Wert von rund 55 000 Euro haben soll, wird gefahndet.

Von MAZonline