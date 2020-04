Oberhavel

Gegen Mittag wurde der Polizei am Dienstag ein aufgestelltes Zelt hinter der Rückseite eines Wohnheimes in der Straße Karl-Marx-Platz in Gransee gemeldet. Eine Überprüfung ergab, dass sich dort drin zwei Erwachsene sowie ein Kind befanden, die dadurch gegen das Kontaktverbot verstoßen hatten. Eine entsprechende Mitteilung wurde gefertigt.

Beamte der Direktion Besondere Dienste stellten am Dienstag um 16.15 Uhr in der Albert-Buchmann-Straße am Skaterpark in Oranienburg drei Jugendliche fest, die sich dort trafen und gemeinsam rauchten. Allen wurde ein Platzverweis erteilt. Das Gesundheitsamt wurde informiert.

Um 17 Uhr trafen sich sieben Personen in der Straße der Jugend in Zehdenick, wodurch sie gegen das Kontaktverbot verstießen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen.

Um 18 Uhr trafen sich am Postplatz in Hennigsdorf ein 21-jähriger Afghane und zwei deutsche Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren. Allen wurde ein Platzverweis erteilt.

Eine Strafanzeige nahmen gestern Polizeibeamte in der Berliner Straße in Gransee auf, weil sich dort mehrere Personen aufhielten, die dort nicht wohnhaft sind. Ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, alle nicht dort wohnhaften Personen wurde ein Platzverweis erteilt.

Auf dem Gelände eines Autohofes an der Bundesautobahn 10 stellten Polizeibeamte gestern um 23.55 Uhr fest, dass der Raum mit den Spielautomaten geöffnet war und sich dort zwei Gäste befanden, die an den Automaten spielten. Entsprechende Platzverweise wurden erteilt und eine Meldung an das Gesundheitsamt gefertigt. Der Raum wurde anschließend verschlossen.

Gegen 5 Uhr wurden heute drei junge Männer im Alter 18 bis 19 Jahren in der Rüdersheimer Straße in Oranienburg festgestellt. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Das Gesundheitsamt wurde über den Sachverhalt informiert.

Darüber hinaus wurden der Polizei mehrere Sachverhalte mitgeteilt, bei denen zum Teil keine Personen festgestellt wurden oder sich kein Anfangsverdacht bestätigte.

Velten: Von Lkw-Tür leicht verletzt

Ein 46-jähriger deutscher Lkw-Fahrer bog am Mittwoch um 9.40 Uhr in die Richard-Blumenfeld-Straße nach links ab. Hierbei öffnete sich die linke Flügeltür des Lkw. Durch die Tür wurde eine 67-jährige Deutsche leicht verletzt. Einen Rettungswagen benötigte sie nicht. Sie wollte gegebenenfalls selbständig einen Arzt aufsuchen. Die Frau stand zum Zeitpunkt der Kollision am Fahrbahnrand als Fußgängerin.

Oranienburg : Transporter angegriffen

In der Straße Am Heidering wurden auf einem Firmengelände insgesamt sieben Transporter angegriffen. Bei drei Fahrzeugen wurde die seitliche Schiebetür aufgebogen und daraus Werkzeug entwendet. Bei den anderen Fahrzeugen wurden die Heckklappen aufgehebelt. Auch aus diesen wurden Werkzeuge gestohlen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 80 000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren

Von MAZonline