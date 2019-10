Hohen Neuendorf

Unbekannte Täter stahlen am Sonnabend in den Morgenstunden einen BMW 520, der vor dem Grundstück in der Hermannstraße abgestellt war. Der Schaden beträgt 70 000 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Birkenwerder : Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 11.30 Uhr ereignete sich auf der A 10 zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und dem Dreieck Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 65-jähriger Fahrer verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Arbeitsstelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierdurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der rechten Seitenschutzplanke, schleuderte von dort nach links, querte die gesamte Fahrbahn, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kippte dann auf die rechte Fahrzeugseite. Das havarierte Unfallfahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die beschädigten Schutzplanken wurden am Ort umgehend durch den Baulastträger repariert.Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 30 000 Euro beziffert.

Vogelsang : Handtasche aus VW gestohlen

Am Samstag, zwischen 15.30 Uhr und 18.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in der Zehdenicker Straße durch Einschlagen der Beifahrerseite Zugang zum Innenraum des Pkw VW Polo. In weiterer Folge wurde aus diesem eine Handtasche gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/85 10 entgegen.

Wensickendorf : Mit Gegenverkehr kollidiert

Freitagnachmittag geriet eine 35- Jährige mit ihrem Pkw VW auf der B273, zwischen Wensickendorf und Siedlung Rahmer See, in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommen Pkw Skoda. Ein Pkw Opel, welcher hinter dem Skoda fuhr, wollte dem Unfallgeschehen ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Insgesamt wurden vier Personen schwer verletzt, darunter zwei Kinder im Alter von vier Jahren, welche sich im Fahrzeug der Verursacherin befanden. Die Strecke war für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Sowohl der VW als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt 40 000 Euro.

B96 bei Buberow : Aufgefahren

Samstagmittag mussten ein Pkw Ford und ein Pkw VW auf Höhe des Abzweigs Buberow verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 31-jähriger Honda-Fahrer zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf, welcher gegen den Pkw Ford geschoben wurde. Zwei Insassen des Pkw VW wurden leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Sowohl der Honda, als auch der Pkw VW waren nicht mehr fahrbereit. Die B96 war für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.

Oberhavel : Ohne Führerschein erwischt

Am Freitag gegen 20.50 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrer eines VW mit einem Anhänger für Sportgeräte die Bundesautobahn 24 aus Richtung Dreieck Wittstock/ Dosse in Richtung Dreieck Havelland. Innerhalb einer Arbeitsstelle erlitt der Anhänger einen Reifenschaden. Der Tatverdächtige fuhr mit Schrittgeschwindigkeit weiter und informierte weiterhin die Polizei über den Sachverhalt. Eingesetzte Beamte des Autobahnpolizeirevieres Walsleben begleiteten das Fahrzeug in einen sicheren Bereich und stellten bei einer Identitätsfeststellung des Fahrzeugführers, sowie der Kontrolle der geführten Fahrzeuge fest, dass dieser nicht über die dafür erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE verfügt. Die Weiterfahrt mit dem Anhänger wurde untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

Von MAZonline