Durch eine Funkstreifenbesatzung wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in Glienicke in der Oranienburger Chaussee ein Mercedes ohne amtliche Kennzeichen festgestellt. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, beschleunigte dieser und flüchtete. Teilweise überschritt er erheblich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. In Hohen Neuendorf überfuhr er den Bordstein einer Mittelinsel. Das Fahrzeug konnte schlussendlich am Ortsausgang Bergfelde gestoppt werden.

Der 61-Jährige deutsche Fahrzeugführer gab an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der Mercedes war nicht zugelassen. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne KfZ-Haftpflichtversicherung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Da sich zusätzlich der Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erhärtete, wurde auch der Pkw des Mannes sichergestellt. Der Beschuldigte selbst wurde nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen.

Schildow : Einbrecher werden gestört

Bislang unbekannte Täter hebelten am Freitag um die Mittagszeit die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Schildower Rosa-Luxemburg-Straße auf und gelangten so in das Objekt. Da lediglich ein Schrank offenstand und offenbar nichts entwendet wurde, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Täter bei der Ausführung gestört wurden und den Tatort plötzlich und ungewollt wieder verlassen mussten. Zum Zwecke der Spurensicherung kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Badingen : Feuer selbst gelöscht

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend, dass aus dem Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses in Badingen, Osterner Weg, Rauch aufstieg. Daraufhin alarmierte er umgehend die Feuerwehr. Als diese eintraf, hatte die 50-jährige deutsche Wohnungsinhaberin bereits eigenständig das Feuer in ihrer Wohnung gelöscht. Die Bewohnerin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Brand des Fußbodens. Zur Brandursache liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Oberhavel : Temposünder erwischt

Polizeibeamte erwischten am Sonntag auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und der Tank- und Raststätte Walsleben-Ost in Richtung AD Wittstock/ Dosse zahlreiche Temposünder. Im Rahmen dessen wurden bei sieben im Ausland wohnhaften Delinquenten Sicherheiten erhoben. Der größte Geschwindigkeitsüberschreitung, 115 km/h bei 60 km/h, wurde von einem 38-jährigen Polen begangen.

