Ein Böller löste am Sonnabend um 20.55 Uhr den Brand eines Feldes in der Zehdenicker Grünstraße aus. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern aus. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 60 Minuten löschen. Ermittlungen vor Ort haben einen 18-jährigen Tatverdächtigen ergeben, der den Böller geworfen haben soll. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Landkreis Oberhavel gegenwärtig mit Waldbrandgefahrenstufe 5 die höchste Gefahrenstufe ausgerufen ist. Rauchen, Grillen und offenes Feuer sind in und in der Nähe von Wäldern nicht gestattet.

Oranienburg : Drei Garagen aufgebrochen

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstag um 10.30 Uhr brachen unbekannte Täter drei Garagen eines Garagenkomplexes in der Straße der Nationen in Oranienburg auf. Dazu wurden die Vorhängeschlösser aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Vor Ort konnten mehrere Spurenträger sichergestellt werden, welche im weiteren Verlauf der Ermittlungen durch Kriminaltechniker untersucht werden.

Oranienburg : Graffiti im ehemaligen Rußwerk

Eine Gruppe von 14 größtenteils Heranwachsenden konnten am Samstag um 15.50 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Rußwerkes angetroffen werden. Die Gruppe hatte sich dort augenscheinlich versammelt, um zusammen ein großflächiges Graffiti in einer abrissreifen Lagerhalle anzubringen. Dass das Betreten des Geländes untersagt ist, ist den jungen „Künstlern“ nicht aufgefallen. Es wurden vor Ort Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung gefertigt.

Oranienburg : Radfahrerin leicht verletzt

Eine 61-jährige Fahrradfahrerin wurde am Freitag um 11.10 Uhr von einem 49-jährigen Chrysler-Fahrer beim Einfahren in Dr.-Heinrich-Byk-Straße übersehen und kam zu Fall. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Folge die Radfahrerin stürzte. Die Radfahrerin verletzte sich leicht am Arm und am Knie und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Der Sachschaden beträgt etwa 150 Euro.

Nassenheide : Brand eines Einfamilienhauses

Aufgrund des technischen Defektes eines TV-Gerätes geriet am Sonntag um 3.20 Uhr ein Einfamilienhaus in Brand. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und den Notruf absetzen. Die Feuerwehr konnte den Brand nach etwa 60 Minuten löschen. Das Einfamilienhaus ist aufgrund der Brand- du Rußschäden nicht mehr bewohnbar.

Freienhagen : Radfahrer gestürzt

Am Samstag dem 15. August um 9.45 Uhr kam ein 25-jähriger Radfahrer auf dem Radweg zwischen Schweizerhütte in Oranienburg und der L 213 in Freienhagen aufgrund einer Unebenheit im Radweg zu Fall. Durch den Aufprall zog sich der Radfahrer eine Kopfplatzwunde, sowie mehrere Schürfwunden an den Gliedmaßen zu. Der Rettungsdienst wurde hinzugerufen und verbrachte den Radfahrer in das Krankenhaus.

