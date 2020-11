Velten/Liebenwalde

Am Freitagabend konnten Polizeibeamte gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Bürgerparks in Velten eine Gruppe von sechs Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren feststellen, welche nicht nur aus zwei Haushalten stammten. Ebenso hielten sich Samstagabend gegen 21.30 Uhr sieben Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren im Park an der Seepromenade in Liebenwalde auf, welche ebenfalls aus unterschiedlichen Haushalten kamen. In beiden Fällen sprach die Polizei Platzverweise aus. Zudem wurden aufgrund der Personenansammlungen die Personalien zum Verstoß gegen die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung an den Landkreis Oberhavel weitergeleitet.

Oranienburg : Versuchte Schuppeneinbrüche

In der Nacht von Freitag zu Samstag verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen 17 Uhr bis 7 Uhr in der Ruhrstraße in Oranienburg unbefugten Zutritt zu einem Grundstück und gelangten nach dem gewaltsamen Aufbrechen in einen Schuppen. Ebenso versuchten unbekannte Täter in der Saarstraße in Oranienburg erfolglos durch gewaltsames Hebeln auf einem zum Teil umfriedeten Grundstück in einen Schuppen zu gelangen. In beiden Fällen entwendeten die Täter nichts. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Kriminalpolizei nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf.

Oranienburg : Mazda geklaut

In der Nacht zu Sonntag entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 19 Uhr bis 9.40 Uhr in der Freienwalder Straße in Oranienburg einen am Fahrbahnrand abgestellten, weißen Mazda CX-5 mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CX 559. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 20 000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zum Diebstahl des Kraftfahrzeugs die Ermittlungen auf. Ebenso wurde der PKW zur Fahndung ausgeschrieben.

Bötzow : Schuppeneinbruch

In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstag, 7 Uhr, betraten bisher unbekannte Täter ein umzäuntes Grundstück in der Gartenstraße in Bötzow und verschafften sich durch gewaltsames Aufbrechen Zutritt zu einem Schuppen. Aus diesen entwendeten die Täter unter anderen mehrere Bosch Werkzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1800 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zum Besonders schweren Fall des Diebstahls auf

Hennigsdorf : Ladendieb gestellt

In der Filiale eines Einkaufmarktes am Postplatz in Hennigsdorf versuchte am Samstagnachmittag ein 16-jähriger Ukrainer drei elektrische Zahnbürsten sowie diverse Spirituosen im Wert von 255 Euro zu entwenden, indem er diese in seiner bereits präparierten Sporttasche verstaute. Nachdem der Tatverdächtige durch den Ladendetektiv angesprochen wurde, flüchtete dieser über ein Parkdeck und konnte durch zwei unbeteiligte Passanten in einem Gerangel gestellt werden. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte das Diebesgut aufgefunden werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Birkenwerder : Berauscht im Straßenverkehr

Polizeibeamte unterzogen am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr in der Hauptstraße in Birkenwerder einen 25-jährigen BMW-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei zeigte neben deutlichen körperlichen Auffälligkeiten beim Betroffenen ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest den Konsum von Amphetaminen an, sodass in der Polizeiinspektion Oberhavel eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt wurde. Im Zuge der Durchsuchung des PKW konnten eine größere Menge Bargeld sowie verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Fahrer sowie seine 41-jährige Beifahrerin wurden vor Ort vorläufig festgenommen und im Zuge weiterer Ermittlungen eine Wohnungsdurchsuchung durchgeführt. Die Kriminalpolizei nahm wegen des Handels mit Betäubungsmitteln die Ermittlungen auf. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln eingeleitet und eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.

Birkenwerder : Fahrzeug gestreift

Am Sonnabendvormittag stellten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme in der Friedensallee in Birkenwerder einen beschädigten Ford im ruhenden Verkehr fest, wobei die Unfallspuren auf einen Mercedes-Benz mit Anhänger eines 45-jährigen rumänischen Fahrers hindeuten, welcher bereits in einem anderen Verkehrsunfall beteiligt war. Eine Unfallbeteiligung lehnte der Fahrer jedoch ab, sodass ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurde. Der Fahrer gab an, dass er sich aufgrund der Vollsperrung der A10 in die schmale Anliegerstraße verirrte. Der Ford war in Folge der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 5300 Euro.

Von MAZonline