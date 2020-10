Glienicke

Eine 59-jährige Fahrerin eines Smart wollte am Freitagnachmittag von der Leipziger Straße in Glienicke/Nordbahn die Schönfließer Straße überqueren. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten 39-jährigen Fahrer eines Hyundai. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden und im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 10 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kriminalpolizei hat gegen die Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen

Bergfelde : Diebstahl aus Auto

In der Nacht auf Sonntag wurde die Scheibe der Fahrertür eines VW Passat eingeschlagen. Das Fahrzeug war in der Elfriedestraße im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter zwei Schlüssel. Die Tatmotivation ist noch unklar, zumal eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse unberührt blieb. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zehdenick : Einbruch in Schrotthandel

Der Mitarbeiter eines Schrotthandels in Zehdenick erhielt in der Nacht auf Sonntag einen Einbruchalarm auf sein Handy und informierte daraufhin die Polizei. Am Tatort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass durch unbekannte Täter offenbar zuerst ein Stacheldrahtzaun durchtrennt wurde, um anschließend durch gewaltsames entfernen eines Gitters durch ein Fenster in das Geschäftsgebäude der Firma zu gelangen. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Räumlichkeiten im Innern nur betreten. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Zehdenick : Mit Krad gestürzt

In der Nacht zu Sonnabend befuhr ein 33-Jähriger mit einem Motorrad Suzuki die Landesstraße 22 zwischen Zehdenick und Badingen, kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Aufgrund der dadurch verursachten schweren Verletzungen musste er im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Verunfallte nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für dieses Motorrad. Dies bezüglich wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Oberhavel : Zweimal mit Leitbake zusammengestoßen

Am Sonnabend gab es auf der A 24 in Fahrtrichtung Berlin einen Unfall. Ein 31-jähriger Fahrer war mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen im Arbeitsstellenbereich zwischen den Anschlussstellen Fehrbellin und Kremmen unterwegs. Durch einen Fahrfehler kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Standfuß einer Leitbake. Der PKW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Ähnliches passierte am Sonnabend auf dem Autobahndreieck Havelland. Dabei befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Hyundai den linken Fahrstreifen im Arbeitsstellenbereich zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer. Durch einen Fahrfehler kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitbake. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

