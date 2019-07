Zehlendorf

Aus noch ungeklärter Ursache gerieten am späten Donnerstagvormittag im Oranienburger Ortsteil Zehlendorf in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs, unmittelbar neben den stillgelegten Gleisen am Finkenweg rund 200 Quadratmeter Ödland in Brand.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schmachtenhagen, die zu diesem Zeitpunkt gerade vom Evakuierungseinsatz des Sperrkreises in Folge der Bombenentschärfung in Oranienburg auf die Wache zurückgekehrt waren, machten sich umgehend auf den Weg zum Löscheinsatz. „Wir sind mit 17 Kameraden ausgerückt“, berichtete Anja Klemer-Koch, Ortswehrführerin der Schmachtenhagener Wehr. „Das Feuer ist aus“, konnte sie gegen 11.30 Uhr Entwarnung geben.

Warum das Ödland in Brand geraten war, war zunächst völlig unklar. Für einen zuvor gegen 9.30 Uhr aus Richtung Schmachtenhagen gegebenen Einsatzalarm konnte unterdessen Entwarnung gegeben werden. Etliche Feuerwehrkameraden waren vom Großeinsatz in Oranienburg in den Ortsteil aufgrund einer „unklaren Rauchentwicklung“ abgezogen wurde. Diese erwies sich schließlich als ein rund ein Quadratmeter brennender Haufen von Gartenabfällen.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von Bert Wittke und Nadine Bieneck