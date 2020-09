Drewitz

Acht Monate ohne Kfz-Haftpflichtversicherung unterwegs. Der Audi eines 29-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagabend von der Polizei stillgelegt. Der Mann war Am Buchholz in einer Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Der Grund: Das Auto hatte seit Januar des Jahres keinen Versicherungsschutz mehr. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden daraufhin entwertet, die Fahrzeugpapiere eingezogen.

Von MAZonline