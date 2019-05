Oranienburg

In die Lagerhalle einer Firma in der Straße zur Lehnitzschleuse in Oranienburg drangen bislang unbekannte Täter offenbar am Wochenende ein. Mitarbeiter der Firma bemerkten den Einbruch am Montagmorgen und meldeten dies kurz vor 10 Uhr bei der Polizei.

Die Unbekannten hatten in der Lagerhalle zahlreiche Schränke durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen offenbar elektronische Kleingeräte sowie Montagematerial entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. Kriminaltechniker der Polizei werden im Laufe des Montags vor Ort zur Spurensicherung anrücken. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline