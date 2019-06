Oranienburg

Ein Fußgänger wollte am Dienstagmorgen die Fußgängerampel in der Walter-Bothe-Straße überqueren, als ein Autofahrer aus der Berliner Straße in die Walter-Bothe-Straße einbog und den Vorrang des Fußgängers missachtete. Der Fahrer soll auf den Fußgänger zugefahren sein, so dass dieser beiseite springen musste, um nicht erfasst zu werden.

Dem nicht genug, hielt das Auto an und fuhr auf das dortige Tankstellengelände, auf dem sich bereits der Fußgänger befand. Erneut soll der Fahrer auf den Fußgänger zugefahren sein, so dass dieser abermals beiseite springen musste. Der Fußgänger konnte sich das Kennzeichen merken und der Polizei bekannt geben. Eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde aufgenommen und die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Von MAZonline