Oranienburg

Am Sonnabend meldete der Schulleiter des Oranienburger Runge-Gymnasiums um 15.10 Uhr einen Brand in der Schule. Nach dem „Tag der offenen Tür“, der um 14 Uhr beendet wurde, wurde im Chemieraum eine Rauchentwicklung wahrgenommen. Die umgehend herbeigerufene Feuerwehr konnte einen Schwelbrand im Papierkorb feststellen, der zeitnah gelöscht werden konnte. Der Chemieraum wurde an Wand und Decke leicht verrußt. Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude.

Es wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Kriminaltechniker untersuchten den Brandort und sicherten Spuren.

Von MAZonline