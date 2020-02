Oranienburg

Eine 49-jährige Renaultfahrerin übersah im in den Kreisverkehr in der Birkenallee am Freitag in eine 38-jährige in einem Renault, es kam zum Unfall. Die Kinder der Renault-Fahrerin im Alter von 7 und 9 Jahren kamen ins Krankenhaus Oranienburg, wurde aber nur leicht verletzt. Es wurde gegen die 49-jährige Unfallverursacherin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Von MAZonline