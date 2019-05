Oranienburg

Bislang unbekannte Täter waren in der Nacht zu Donnerstag (23. Mai) auf Diebestour in Oranienburg und entwendeten dort zwei hochwertige Pkws.

Zunächst meldete sich bei der Polizei am Donnerstagmorgen der Besitzer eines Pkw Audi, der sein Fahrzeug am Vorabend in der Erzbergerstraße der Kreisstadt am Fahrbahnrand abgestellt hatte. Als er den Wagen um 6.10 Uhr wieder benutzen wollte, war dieser nicht mehr da. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden von rund 14000 Euro. Der Pkw und die amtlichen Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wenig später meldete sich ein weiterer Fahrzeugbesitzer bei der Polizei, um den Diebstahl seines silberfarbenen Pkw Mercedes Benz SL 250 anzuzeigen. Er hatte das Fahrzeug am Mittwochabend in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße abgestellt und am Donnerstag gegen 7 Uhr den Diebstahl bemerkt. In diesem Fall entstand ein Sachschaden von rund 30000 Euro. Auch dieses Fahrzeug sowie dessen amtliche Kennzeichen wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline