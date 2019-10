Oranienburg

Am Montagnachmittag (14. Oktober) gegen 14.10 Uhr versuchte eine 16-Jährige in einem Supermarkt in der Oranienbruger Rungestraße vier Energie-Drinks im Wert von 6,35 Euro zu entwenden. Bei der Personalienerhebung stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass sie und ihre Begleitung, ein 13-jähriges Mädchen, als vermisst zu Fahndung ausgeschrieben waren. Während der ersten Befragung gab die 16-Jährige auch zu, kurz vorher in einem nahe gelegenen Textildiscounter ein Ladekabel mit Adapter entwendet zu haben. Wie die Polizei mitteilte wurden die beiden Jugendlichen nach Fertigung aller Unterlagen an Mitarbeiter der Jugendeinrichtung in Bergfelde, aus der sie seit Sonntag abgängig waren, übergeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline