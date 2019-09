Gransee

Der handfeste Streit eines Paares in Gransee hat am Montagabend sowie am frühen Dienstagmorgen Rettungskräfte und Polizisten in Atem gehalten. Diese mussten zunächst gegen 18.40 Uhr ausrücken, weil die 56-jähige Frau und der 53-jährige Mann in der Wohnung des Mannes in Streit geraten waren, in deren Folge sie sich gegenseitig schubsten und aufeinander einschlugen. Weil dem Mann, bei dem zu dieser Zeit bereits mehr als vier Promille Alkohol in der Atemluft gemessen wurden, offensichtlich eine Flasche auf den Kopf geschlagen worden war, musste er ins Krankenhaus mitgenommen werden.

Nach der Behandlung kehrte der Mann dann nach Auskunft der Polizei zurück in seine Wohnung, wo es später erneut zum Streit kam. In den frühen Morgenstunden wurden Rettungskräfte und Polizei erneut in die Wohnung gerufen. Dieses Mal mussten sowohl die 56-Jährige als auch der 53-Jährige aufgrund von Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Mann wurden zu diesem Zeitpunkt 3,19 Promille, bei der Frau 2,82 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen.

Wie es hieß, ist das nicht in einer gemeinsamen Wohnung lebende Paar der Polizei wegen ähnlicher Vorkommnisse bereits hinlänglich bekannt.

