Partyraum in Flammen – technischer Defekt vermutet

Polizei Fürstenberg - Partyraum in Flammen – technischer Defekt vermutet In einem Partyraum in Fürstenberg hat es Sonnabendmittag gebrannt. Momentan wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

Die Feuerwehr in Fürstenberg musste am Sonnabend Flammen in einem Partyraum löschen. Quelle: dpa/Jens Büttner (Symbolbild)