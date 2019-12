Leegebruch

Eine 80-jährige Oberhavelerin wurde am 06. Juni Opfer des sogenannten Enkeltricks. Sie hatte gegen 13 Uhr einen Telefonanruf erhalten, bei dem sich der Anrufer als ihr Enkel vorstellte und 50.000 Euro für einen Immobilienkauf forderte. Die Frau ging zunächst nicht darauf ein, der Mann rief sie in den nächsten Stunden jedoch mehrfach an. Am Ende übergab sie einem Unbekannten, den der falsche Enkel als Freund vorbeischickte, mehrere Tausend Euro in bar.

Von dem Abholer konnte ein Phantombild erstellt werden. Er ist etwa 25- bis 27 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Die 80-Jährige beschrieb ihn als südländisch aussehend und schlank.

Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer hat diesen Mann am 06. Juni nachmittags in Leegebruch gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301-8510.

Dieser Mann fungierte als Bote bei einem Enkeltrick. Quelle: Polizeidirektion Nord

