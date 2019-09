Hennigsdorf

Mit der Hilfe eines Phantombildes hofft die Polizei jetzt, eine Straftat vom 10. Dezember 2018 aufklären zu können. An jenem Tag war ein Asylbewerber gegen 21.40 Uhr in der Friedrich-Wolf-Straße in Hennigsdorf von zwei Unbekannten bedroht und angegriffen worden. Die Männer verlangten Geld und das Mobiltelefon. Das Opfer konnte sich zwar befreien, erhielt aber einen Faustschlag gegen den Kopf.

Jetzt liegt von einem der Angreifer ein Phantombild vor. Wer die dort abgebildete Person zu kennen glaubt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/8510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline