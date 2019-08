Oranienburg/Birkenwerder

Mit einem Phantombild versucht die Polizei, eine Straftat vom 20. März dieses Jahres aufzuklären. An jenem Tag war gegen 1 Uhr in der Viktoriastraße in Birkenwerder versucht worden, einen Taxifahrer zu berauben.

Zwei Männer hatten zuvor gegen 0.45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße in Oranienburg ein Taxi bestiegen und wollten nach Birkenwerder gefahren werden. Dabei lotsten die zwei vermutlich ausländischen Männer den Taxifahrer in die etwas abgelegene Viktoriastraße. Dort wollten sie dann aussteigen. Einer der beiden Männer trat an das Fahrerfenster und öffnete die Fahrertür. In einer Hand hielt er vermutlich einen Elektroschocker. Der Taxifahrer zog die Fahrertür heran und fuhr los. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Florastraße. Kurze Zeit später alarmierte der Taxifahrer die Polizei.

Es ist zu vermuten, dass sich die Tatverdächtigen gut im Bereich Oranienburg, Birkenwerder und Berlin auskennen. Hinweise zu dem auf dem Phantombild abgebildeten Mann nimmt die Polizei in Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/ 85 10 entgegen.

Von MAZonline