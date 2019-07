Birkenwerder

Ein Pkw ist am Montag gegen 13 Uhr in der Hauptstraße/Ecke Wensickendorfer Weg in Birkenwerder aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenpfahl geprallt. Die beiden Insassen des Fahrzeugs aus Oberhavel erlitten dabei einen Schock und wurden ins Krankenhaus gebracht. Weil die Laterne dabei stark beschädigt wurde, wurde eine Elektrofirma verständigt. Auch die freiwillige Feuerwehr kam zum Einsatz.

Die Straße musste für die Sauer von etwa 30 Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Seit 13.50 Uhr fließt der Verkehr aber wieder ungehindert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline