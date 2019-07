Liebenwalde

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag hat es in Liebenwalde gebrannt. Die Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr wurde gegen 1.40 Uhr alarmiert und zu einem Fahrzeugbrand in die Mittelstraße beordert. Dir brannt ein Pkw der Marke Audi A3. Die Feuerwehrleute konnten das Fahrzeug löschen. Zuvor, so hieß seitens der Feuerwehr, hätten bereits Anwohner, die den Brand als erste bemerkt hatten, mit Feuerlöscher versucht, die Flammen zu ersticken. „Andernfalls“, so Liebenwaldes Stadtbrandmeister Heiko Müller, wäre der Wagen wohl trotz unseres schnellen Eintreffens und Eingreifens komplett ausgebrannt. Personen oder Gebäude, so hieß es, seien nicht in Gefahr gewesen.

Schadenssumme liegt bei rund 58 000 Euro

Im Einsatz waren insgesamt elf Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Liebenwalde und Hammer. Die Polizei schickte einen Kriminaltechniker zur Spurensicherung an den Brandort. Wie es hieß, sei davon auszugehen, dass der Pkw absichtlich angezündet wurde. Wie es äußerlich aussieht, wurde das Feuer im Bereich der Bezineinfüllklappe gelegt. Die Schadenssumme wurde mit rund 58 000 Euro beziffert. Die Ermittlungen dauern an. Bislang ist noch völlig unklar, welches Motiv hinter dem Brandanschlag stehen könnte.

Von MAZonline