Zehdenick

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer ist am Freitag gegen um 17.15 Uhr mit seinem VW in der Ackerstraße in Zehdenick von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. Dabei entstand an dem Wagen Totalschaden. Auch die Straßenlaterne wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen und kippte um.

Eine Atemalkoholprobe bei dem unverletzt gebliebene Fahrzeugführer bestätigte den Verdacht des Alkoholkonsums. Laut Polizei wurden 2,69 Promille gemessen. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme zum Zwecke der Beweissicherung veranlasst.

Von MAZonline