Schildow

Ein Pkw und ein Linienbus der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft ( OVG) sind am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr in der Mühlenbecker Straße in Schildow zusammengestoßen. Wie es seitens der Polizei hieß, habe der Pkw als letztes Fahrzeug einer Autoschlange an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Wagen vorbei fahren wollen. Dabei achtete die 80-jährige Frau am Steuer offensichtlich nicht auf den Gegenverkehr und stieß mit dem OVG-Bus zusammen. Durch die Gefahrenbremsung des Busfahrers verloren zwei Fahrgäste des Busses den Halt und erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden von Angehörigen der angerückten freiwilligen Feuerwehr versorgt. Aufgrund des Unfalls kam es in beiden Fahrtrichtungen zum Stau.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde von der Polizei mit rund 8000 Euro beziffert.

