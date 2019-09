Teschendorf/Neuendorf

Zu einem Unfall musste die Freiwillige Feuerwehr Teschendorf am späten Sonntagabend um 21.36 Uhr ausrücken. Etwa auf Höhe der Kleinen Plötze war ein Pkw aus dem Landkreis Oberhavel, der aus Teschendorf kam und in Richtung Neuendorf fuhr, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und kam etwa sechs Meter neben der Fahrbahn an einem Baum seitlich zum Liegen. Ohne den Baum, so Feuerwehrleute, wäre der Pkw womöglich in das Gewässer gestürzt.

Der Pkw aus dem Kreis Oberhavel blieb auf der Seite liegen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Teschendorf

Anwohner, die ein lautes Quietschen sowie Geräusche wahrnahmen, die sich nach berstendem Metall anhörten, hatten die Feuerwehr verständigt. Der Fahrer des Unfallwagens, ein 27-jähriger Mann, blieb bei dem Unfall offensichtlich unverletzt. Nach Auskunft der Polizei lehnte er eine ärztliche Behandlung ab. Bei ihm wurden im Zuge der Unfallaufnahme 1,74 Promille Alkohol in der Atemluft gemessen. Die Polizei nahm den Mann zu einer Blutentnahme mit ins Krankenhaus.

Kameradinnen und Kameraden der Teschendorfer Feuerwehr stellten den Pkw wieder auf die Räder. Da der Motorraum des Fahrzeugs bei dem Unfall total zerstört wurde, liefen Betriebsflüssigkeiten aus, die in die Kleine Plötze zu gelangten drohten. Dies konnte jedoch verhindert werden. Später wurde noch die Freiwillige Feuerwehr Grieben mit ihrem Gefahrengutanhänger an den Unglücksort gerufen, um sich um das konterminierte Erdreich kümmern zu können.

Von Bert Wittke