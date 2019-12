Bergfelde

Am Mittwoch (11. Dezember) ereignete sich gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall in Bergfelde. Der 58-jährige Fahrer eines Pkw Hyundai wollte von der August-Müller-Straße auf die Schönfließer Straße einbiegen. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Kradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge zusammen. Der Kradfahrer wurde bei der Kollision verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 2500 Euro, die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline