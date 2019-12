Velten

Ein 78-jähriger Oberhaveler wurde am Mittwoch (11. Dezember) gegen 10.30 Uhr in der Veltener Richard-Blumfeld-Straße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 58-.jährige Fahrzeugführerin aus Oberhavel war mit einem Pkw Smart in die Straße eingefahren und hatte den die Fahrbahn querenden Mann offenbar übersehen. Der 78-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 500 Euro.

Von MAZonline