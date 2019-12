Mühlenbecker Land

Am 10. und 11. Dezember wurden in einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln Durchsuchungen im Ortsteil Zühlsdorf und Basdorf sowie in Berlin durchgeführt. Dabei wurden auf zwei Betriebsgeländen in Oberhavel und im Barnim zwei Großplantagen mit insgesamt 460 Cannabis-Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien und drei Kilogramm Cannabisblüten sichergestellt. Im Zuge dessen nahmen Polizeibeamte am 10. Dezember in Berlin zwei Personen im Alter von 43 und 51 Jahren vorläufig fest. Bei ihnen wurden unter anderem Bargeld und Mobiltelefone sichergestellt. Sie wurden gestern wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Durchsuchungen wurden mit Unterstützung des Zolls, der Polizei Berlin und Mecklenburg-Vorpommern und der Brandenburger Direktion Besondere Dienste durchgeführt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauern an.

Von MAZonline