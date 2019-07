Zehdenick

Da hatten Polizeibeamte in Zehdenick offensichtlich den richtigen Riecher. Sie kontrollierten in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gegen 23.40 Uhr in der Ringstraße einen Radfahrer und nahmen in dessen Nähe Cannabisgeruch wahr. Bei der Durchsuchung des jungen Zehdenickers und seiner Sachen fanden die Polizisten zehn bis 20 Gramm eines weißen Pulvers und eine ähnliche Menge Cannabis sowie eine Feinwaage und Bargeld.

Der 18-Jährige wollte sich nicht zu dem Sachverhalt äußern. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Von MAZonline