Oberhavel

Im Straßenverkehr ist es wichtig rechtzeitig wahrgenommen zu werden und dafür ist eine einwandfreie Beleuchtung gerade jetzt wichtiger denn je. Durch defekte oder auch nicht korrekt eingestellte Beleuchtung können andere Verkehrsteilnehmer übersehen oder geblendet werden. Daraus können schnell Unfälle resultieren, welche auch schwere Folgen haben können. Besonders Verkehrsteilnehmer auf zwei Rädern sind gefährdet, da diese nicht über den Schutz der Karosse wie ein PKW verfügen.

Lichttests werden empfohlen

Zur Sicherheit empfiehlt die Polizei daher jedem Verkehrsteilnehmer mit Beginn der dunklen Jahreszeit sein Fahrzeug auf einen ordnungsgemäßen Zustand der Beleuchtung zu prüfen.Automobilclubs, Verkehrswachten sowie viele Werkstätten bieten zum Teil kostenlose Lichttests an. Sollte ein Mangel festgestellt werden, so sollte dieser auch schnell behoben werden. Vor Fahrtantritt empfiehlt es sich, eine Beleuchtungskontrolle durchzuführen sowie Scheinwerfer, Scheiben und Spiegel von Beschmutzungen zu befreien. Weiterhin sollte regelmäßig das Scheibenwischwasser kon-trolliert und ggfs. auffüllt werden. Um auch unterwegs vorbereitet zu sein, ist es ratsam Ersatzleuchtmittel mitzuführen.

Für Fahrradfahrer und Fußgänger empfiehlt sich helle Kleidung vorzugweise mit reflektierenden Elementen, um die eigene Wahrnehmbarkeit zu verbessern. Weiterhin sollten Radfahrer drauf achten, dass reflektie-renden Elemente in den Speichen bzw. an den Seitenwänden der Reifen vorhanden sind und die Beleuch-tungseinrichtungen einwandfrei funktionieren.

Verstärkte Beleuchtungskontrollen seit Anfang Oktober

Seit dem 01.10. wurden insgesamt 295 Mängel an lichttechnischen Einrichtungen festgestellt. In der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin wurden 57 Fahrzeuge bemängelt. Durch Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel wurden 131 Fahrzeuge mit Mängeln an den lichttechnischen Einrichtungen festgestellt. In der Prignitz fielen den Beamten 72 Fahrzeuge auf, an denen die Beleuchtungseinrichtungen nicht ordnungsgemäß funktionierten.

In Velten wurde am 05.10. im Rahmen einer Beleuchtungskontrolle ein Radfahrer angehalten, dieser war mit 2,56 Promille unterwegs. Gegen diesen wurde nach einer entnommenen Blutprobe ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

