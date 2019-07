Bärenklau

Aufgrund begangener Straftaten eines 28-jährigen Kameruners in den vergangenen Tagen führten Revierpolizisten am Mittwochnachmittag mit Mitarbeitern des Bärenklauer Übergangswohnheimes ein Gespräch durch. Bei diesem wurden weitere Straftaten bekannt. So sorgte er schon mehrfach auch im Kremmener Asylbewerberheim für Unruhe.

Beim Gespräch im Beisein des Kameruners verhielt sich dieser laut Polizei unkooperativ und aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Er flüchtete jedoch zunächst zu Fuß in Richtung Leegebruch. Im Rahmen der Fahndung wurde er schließlich angetroffen und leistete durch Beißen und Treten Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Anschließend wurde er vorläufig festgenommen, wobei er einen Streifenwagen beschädigte.

Im Gewahrsam habe der Mann massiven Widerstand geleistet, sodass er an der Wand fixiert werden musste. Eine Vernehmung im Beisein eines Dolmetschers lehnte der Mann ab, so die Polizei weiter. Nach Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Mann am Donnerstag auf eine geschlossene Station eines Krankenhauses eingewiesen.

Von MAZonline