Hennigsdorf

Eine 82-jährige Hennigsdorferin hob am 01. März 2019 gegen 13 Uhr in der Filiale einer Bank in der Hennigsdorfer Havelpassage Geld ab. Dabei fühlte sie sich von einem unbekannten Mann beobachtet, der ihr dann bis nach Hause folgte. Im Hausflur verwickelte er die Seniorin in ein Gespräch und entwendete dabei offenbar ihr Portemonnaie aus der Handtasche, die sie an ihren Rollator gehängt hatte. Der Mann konnte auf einem Überwachungsvideo der Bankfiliale erkannt wer-den. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und hat eine sehr mollige Figur sowie ein rundes Gesicht. Die 82-Jährige gab an, dass er vermutlich türkischer Herkunft sein könnte. Der Mann hatte einen Bart (Drei-Tage-Bart) und war mit einer hellblauen Jeanshose mit schwarzem Gürtel, einer dunklen Kapuzenjacke und einer dunklen Mütze bekleidet.

Dieser Mann steht in dringendem Verdacht, einer Seniorin in Hennigsdorf das Portmonee entwendet zu haben. Quelle: Polizeiinspektion Oberhavel

Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu dessen Identität oder Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel (Tel. 03301/8510)

Von MAzonline