Velten

In einer Spielhalle in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten hielten sich am 24. Febraur dieses Jahres zwischen 13 und 14 Uhr zwei bislang Unbekannte auf, die sich an den Automaten zu schaffen machten. Dabei stand der einer der Männer „Schmiere“, während der andere die Geldkassetten öffnete und das darin enthaltene Bargeld entwendete.

Den zweiten Unbekannte fing die Kamera leider nur von hinten ein. Quelle: Überwachungskamera

Der eine Täter trug eine schwarze Mütze und einen Drei-Tage-Bart. Der andere Mann war mit einem schwarzen Pullover mit einem weißen kreisförmigen Aufdruck, einer hellen Jeanshose und einer dunklen Schiebermütze bekleidet. Er trug eine Brille.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Männer oder kann womöglich Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oberhavel, Telefon 03301/8510, oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZonline