Westliche Vorstadt

Ein 57-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten hatten den Mann mit seinem Pkw am frühen Morgen in der Zeppelinstraße kontrolliert. Als der stark alkoholisierte Autofahrer, der die Polizisten mehrfach beleidigte zu einem Schlag ausholte, wurde er überwältigt und fixiert. Um weitere Straftaten zu verhindern wurde der Mann, der nicht aufhörte die Beamten zu beleidigen, abgeführt.

Von MAZonline