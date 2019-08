Hennigsdorf

Bei einem Einsatz in der Schönwalder Straße in Hennigsdsorf wurde am Sonntag gegen 02.10 Uhr ein Polizeibeamter von einem 34-jährigen Oberhaveler geschlagen. Der Beamte wurde nicht verletzt und blieb weiter dienstfähig. Eine Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

