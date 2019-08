Oranienburg

Auf einer Bahnüberführung in der Straße Am Klinkerhafen in Oranienburg haben Unbekannte in orangener Farbe mehrere Hakenkreuze und rechtsgerichtete Schriftzüge aufgebracht. Diese waren etwa 50 mal 50 Zentimeter groß. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Festgestellt wurde die Straftat am Mittwochvormittag.

Borgsdorf : Mehrere Pkw aufeinander geschoben

In der Berliner Chaussee in Borsdorf ereignete sich am Mittwochmittag ein Verkehrsunfall. Eine 32-jährige VW-Fahrerin befuhr mit ihrem Polo die Berliner Chaussee in Richtung Oranienburg. Offenbar bemerkte sie zu spät den sich vor ihr stauenden Verkehr und fuhr mit ihrem Wagen auf einen Mercedes auf, der wiederum auf einen Renault geschoben wurde. Der Renault kollidierte letztlich mit einem Suzuki. Die Schadenshöhe beträgt rund 15 000 Euro. Die 32-Jährige erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW Polo musste abgeschleppt werden.

Glienicke : Kradfahrer stürzt bei Unfall

Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin missachtete am Mittwoch um 14.50 Uhr in der Schönfließer Straße in Glienicke an der Ecke zur Leipziger Straße offenbar die Vorfahrt eines 33-jährigen Kradfahrers, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird mit etwa 15 000 Euro beziffert.

Zehdenick : Rückwärts gegen einen VW gefahren

Ein 59-jähriger Zehdenicker fuhr am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Industriestraße in Zehdenick rückwärts von einem Grundstück. Dabei stieß er gegen den VW einer 58-jährigen Zehdenickerin. Die Schadenshöhe beträgt etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und von Rettungssanitäter ambulant vor Ort behandelt.

Birkenwerder : Ladendieb festgenommen

Ein 25-jähriger Mann aus Polen ist am Mittwochnachmittag gegen 16.55 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder beim Diebstahl von zehn Packungen Kaffee sowie diverser Kleidung erwischt worden. Herbeigerufene Polizei nahmen den Mann, der bereits für solche Delikte bekannt ist, vorläufig fest, um ein beschleunigtes Verfahren einleiten zu können.

Hohen Neuendorf : Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr erschien ein arabisch aussehender 20- bis 30-jähriger Mann mit angeblichen Bewerbungsunterlagen unter dem Arm im Büro eines Seniorenheimes in der Oranienburger Straße und fragte mit französischem und arabischem Akzent nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Die angestellte Mitarbeiterin erklärte ihm am Fenster stehend den Weg, währenddessen der Mann ihr Handy unauffällig vom Schreibtisch nahm und einsteckte. Erst einige Zeit nach Verschwinden des Mannes bemerkte die Frau den Diebstahl und informierte die Polizei.

Oranienburg : E-Bike entwendet

Aus dem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus in der Melanchtonstraße in Oranienburg ist am Mittwochnachmittag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ein grün-graues E-Bike der Marke Dynasike, Modell City Blitz, entwendet worden. Das Fahrrad war mit einem Bügelschloss gesichert. Der Wert des E-Bikes liegt bei etwa 1000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und stellte das Rad in Fahndung.

Gransee : Unfall zwischen Krad und Rettungswagen

Ein Kradfahrer und ein Rettungswagen befuhren am Mittwochnachmittag gegen 17.25 Uhr die Bundesstraße 96 von Altlüdersdorf kommend in Fahrtrichtung Fürstenberg. Der RTW musste in der Fürstenberger Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Yamaha-Fahrer zu spät und fuhr aufgrund eines zu geringen Sicherheitsabstandes auf den RTW, in dem sich zur Unfallzeit kein Patient befand, auf. An beiden Fahrzeugen, die fahrbereit blieben, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1100 Euro.

Von MAZonline