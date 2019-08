Jugendliche, die einen Snackautomaten auf dem Lehnitzer Bahnhof mit Füßen treten, ein Einbruchversuch in eine Granseer Firma, der scheitert und eine Kollision unter zwei Radfahrern in Fürstenberg – diese Meldungen der Polizei in Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom 2. August 2019.