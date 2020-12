Oberhavel

Polizeibeamte unterzogen am Sonnabend gegen 19.50 Uhr in der Bärenklauer Straße in Vehlefanz eine 49-jährige BMW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,03 Promille, sodass in der Polizeiinspektion Oberhavel eine beweissichere Atemalkoholanalyse durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet.

Ebenso stellten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis am Freitagabend im Dahlienweg in Oranienburg einen 41-jährigen Opel-Fahrer im ruhenden Verkehr fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,66 Promille. Da der Fahrer Nachtrunk angab, wurde in der Polizeiinspektion Oberhavel eine doppelte Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt. Zudem war der Fahrer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Am Sonntagmorgen meldete ebenfalls eine Zeugin die Fahrt eines 32-jährigen alkoholisierten BMW-Fahrers. Dieser konnte in der Folge gegen 7.40 Uhr durch Polizeibeamte in der Schleusenstraße in Zehdenick festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,01 Promille, sodass im Oberhavelklinikum Gransee eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird ebenfalls wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Hohen Neuendorf : Ladendiebe gestellt

Am Samstagnachmittag konnten gegen 14.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf zwei Moldauerinnen im Alter von 18 und 26 Jahren beobachtet werden, wie diese sich Süßigkeiten im Wert von 200 Euro einsteckten und versuchten, das Ladengeschäft ohne Bezahlung zu verlassen. Die beiden Tatverdächtigen konnten hinter dem Kassenbereich gestellt und im Weiteren vorläufig festgenommen werden. Es wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Kremmen : Glätte unterschätzt

Am Samstagmorgen unterschätzte gegen 6 Uhr ein 26-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine auf der B273 zwischen Nauen und der Anschlussstelle der A10 Kremmen die winterglatte Fahrbahn und rutschte aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisverkehr. Dort kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Land Rover eines 44-Jährigen. Dieser erlitt einen Schock und musste vor Ort ambulant behandelt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 5000 Euro, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit blieben. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Grüneberg : Vorfahrt missachtet

Am Samstagvormittag übersah gegen 10.25 Uhr eine 48-jährige Mercedes- Fahrerin beim Befahren des Pappelhofer Weg in Grüneberg an der Einmündung zum Dorfanger eine 82-jährige Radfahrerin, welche die Fahrbahn auf dem Radweg einer Mittelinsel überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste mittels eines Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Berlin verbracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 3500 Euro. Gegen die Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Liebenwalde : Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen kam gegen 9.25 Uhr ein 19-jähriger Nissan-Fahrer auf der winterglatten B167 zwischen Liebenwalde und Neuholland aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahranfänger einen Wert von 0,41 Promille, sodass in der Polizeiinspektion Oberhavel eine Blutentnahme zur Beweissicherung durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1000 Euro, wobei der PKW nicht mehr fahrbereit war.

