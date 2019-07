Oberhavel

Oranienburg : Zusatzsicherung verhindert Diebstahl

In der Nacht zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter in der Emil-Polesky-Straße einen Mazda CX5 zu entwenden. Dieser befand sich auf einem Parkplatz auf einem Hinterhof. Die Täter öffneten gewaltsam das Türschloss der Fahrertür und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Anschließend wurde der Schalthebel manipuliert, um den Leerlauf einzulegen. Offenbar weil eine zusätzliche Diebstahlsicherung ( Gangschaltsperre) angebracht war, misslang der Diebstahl des Wagens. Dennoch verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von geschätzten 7000 Euro. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Bärenklau : Kameruner rastet aus

Aufgrund begangener Straftaten eines 28-jährigen Kameruners in den vergangenen Tagen führten Revierpolizisten gestern Nachmittag mit Mitarbeitern eines Übergangswohnheimes in der Leegebrucher Chaussee ein Gespräch durch. Bei diesem wurden weitere Straftaten bekannt. Beim Gespräch im Beisein des Kameruners verhielt sich dieser unkooperativ und aggressiv, sodass er in Gewahrsam genommen werden sollte. Er flüchtete jedoch zunächst zu Fuß in Richtung Leegebruch. Im Rahmen der Fahndung wurde er schließlich angetroffen und leistete durch Beißen und Treten Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Anschließend wurde er vorläufig festgenommen, wobei er einen Streifenwagen beschädigte. Im Gewahrsam leistete der Mann massiven Widerstand, sodass er an der Wand fixiert werden musste. Eine Vernehmung im Beisein eines Dolmetschers lehnte der Mann ab. Nach Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen Dienst wurde der Mann heute auf eine geschlossene Station eines Krankenhauses eingewiesen.

Zehdenick : Flächenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend um 20.45 Uhr am Poyenweg eine Fläche von etwa 300 Quadratmetern in Brand. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war das Feuer bereits gelöscht worden. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Velten : Brennender Ford

Ein Ford, der in der Hohenschöppinger Straße nahe der Anschlussstelle Hennigsdorf stand, brannte heute gegen 0.50 Uhr vollständig aus. Angrenzende Gebäude oder Personen waren nicht gefährdet. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Ein Kriminaltechniker kam zum Einsatz und sicherte Spuren.

Mühlenbeck : Bremslichter übersehen

Am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr kam es in der Berliner Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Audi-Fahrer mit Anhänger musste an der roten Ampel halten. Ein hinter ihm fahrender 60-jähriger BMW-Fahrer übersah die Bremslichter des Anhängers und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen, welche fahrbereit blieben, entstand ein Schaden von etwa 6 500 Euro.

Velten : Kaffeeautomat aufgebrochen

Einen Kaffeeautomaten, welcher sich auf dem AWU-Gelände in der Breiten Straße in einem nicht verschlossenen Gebäude befindet, wurde in der zum Mittwoch aufgebrochen und daraus das Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 280 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

