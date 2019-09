Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Oberhavel / A24: Überladen

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Mittwoch (18. September) gegen 10:30 einen 56-jährigen Fahrzeugführer, der mit einem Kleintransporter (3,5 t) Richtung Norden fuhr. Den Beamten war dabei zunächst aufgefallen, dass der Reifendruck offenbar nicht stimmte. Als sie den Laderaum des in Tschechien zugelassenen Transporters überprüften erkannten sie jedoch die Überladung. Eine Wägung ergab eine Überladung um 3,6 Tonnen und somit um 102%. Zudem konnte der Fahrer keine Arbeitszeitnachweise vorlegen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer und Unternehmen ein.

Hohen Neuendorf : Kollision im Gegenverkehr

Mit einem Kleintransporter Mercedes wollte ein 42-jähriger Fahrzeugführer am Dienstag (17. September) gegen 15.15 Uhr von der Berliner Straße in Borgsdorf nach links in die Karl-Marx-Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Volvo, der sich im Gegenverkehr befand. Die 46-jährige Fahrerin des Pkw wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Volvo war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 5000 Euro.

Von MAZonline