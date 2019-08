Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Velten : Aufkleber festgestellt

Ein Zeuge erstattete am Donnerstag (22. August) via Internetwache der Brandenburger Polizei eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Der Zeuge hatte im Veltener Stadtgebiet, unter anderem in der Ratsgasse, über 100 Aufkleber –davon etwa die Hälfte mit volksverhetzenden Inhalten –an Laternen, Mülleimern und Verkehrszeichen festgestellt und selbst entfernt. Polizeibeamte prüften daraufhin am Donnerstagabend das Stadtgebiet und konnten keine weiteren Aufkleber feststellen. Eine Strafanzeige wegen Verdachts der Volksverhetzung wurde aufgenommen.

A 111 / Hennigsdorf : Fahrerlaubnis abgelaufen

Beamte der Verkehrspolizei kontrollierten am Donnerstag (22. August) gegen 14.20 Uhr auf dem Gelände der Raststätte Stolpe Heider gemeinsam mit Mitarbeitern des Bundesamtes für Güterverkehr ( BAG) einen 67-jährigen Lkw-Fahrer. Der Mann war mit einem Sattelzug unterwegs und konnte die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorlegen. Eine Überprüfung seiner Daten ergab, dass die entsprechende Fahrerlaubnisklasse im Mai 2019 abgelaufen war. Die Beamten nahmen Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis (Fahrer und Halter) auf und untersagten dem 67-Jährigen die Weiterfahrt.

Lehnitz : Unfall beim Abbiegen

Beim Befahren der linksabbiegenden Hauptstraße aus dem Mühlenbecker Weg in Lehnitz in Richtung Lehnitzstraße kommend kam Donnerstagabend (22. August) gegen 19.30 Uhr ein 82-jähriger Citroen Fahrer zu weit nach links und streifte dabei einen dort verkehrsbedingt haltenden Ford Focus. Wie die Polizei mitteilte entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden, der Ford war nicht mehr fahrbereit.

Lehnitz : Unfall mit Wildschweinrotte

Am Donnerstagmorgen (22. August) gegen 5 Uhr befuhr ein ein 31-jähriger BMW Fahrer die Magnus-Hirschfeld-Straße aus Richtung B 273 kommend in Richtung Lehnitz, als plötzlich eine Wildschweinrotte die Fahrbahn querte. Der Fahrer stieß, trotz Gefahrenbremsung mit einem Tier zusammen. Der BMW blieb fahrbereit, es entstand jedoch nach ersten Erkenntnissen ein Schaden von etwa 1500 Euro. Alle Schweine verschwanden im Wald.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline