Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Hohen Neuendorf : Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Eine 55-jährige Frau aus dem Havelland befuhr am am Montag (23. September) gegen 13.15 in einem Pkw Kia die Hauptstraße in Borgsdorf. Dabei bemerkte sie offenbar zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr langsamer wurden und fuhr auf einen Pkw Audi auf. Der wurde durch den Zusammenstoß auf den vor ihm befindlichen Pkw VW geschoben. Die 55-jährige Frau verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-jährige Fahrer des Audi und der 30-jährige Fahrzeugführer des VW verletzten sich leicht. Beide Männer wollten später einen Arzt aufsuchen. Der Audi und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Hennigsdorf : Garageneinbrüche

In der Nacht zum Montag (23. September) versuchten unbekannte Täter drei Garagen in einem Garagenkomplex in der Hennigsdorfer Eschenallee aufzubrechen. In zwei Fällen scheiterten der oder die Täter. Ob etwas und was aus der dritten geöffneten Garage entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nichts bekannt.

Hennigsdorf : Kennzeichentafeln entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag (24. September) von einem Pkw Renault Clio die Kennzeichentafeln OPR-YN 85. Der Wagen war in einer Hennigsdorfer Tiefgarage in der Seilerstraße/ Ecke Berliner Straße abgestellt. Die Polizei leitete erste Fahndungsmaßnahmen ein.

Schildow : Auffahrunfall beim Abbiegen

Vermutlich auf Grund eines zu geringen Sicherheitsabstandes kam es am Montagmittag (23. September) gegen 12.30 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Schildower Bahnhofstraße / Ecke Franz-Schmidt Straße. Der Fahrzeugführer eines Pkw Renault Megane fuhr beim Abbiegevorgang auf einen verkehrsbedingt vor ihm haltenden Opel Astra auf. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 4000 Euro.

A10: Fehler beim Einparken auf dem Autobahnparkplatz

Montagnachmittag (23. September) gegen 15.40 ereignete sich auf dem Autobahnparkplatz zwischen den Anschlussstellen Birkenwerder und Mühlenbeck ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Lkw und eines Pkw Renault. Der Pkw parkte linksseitig auf dem Parkplatz. Vor dem Pkw beabsichtigte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer seinen Sattelzugverband einzuparken. Dabei beachtete er den Abstand zum parkenden Pkw nicht und fuhr auf diesen auf. Der Pkw wurde dabei beschädigt, blieb aber fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Führerschein-Klasse CE des des Lkw Fahrers im Juni 2019 abgelaufen ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige erstattet.

Von MAZonline