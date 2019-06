Hennigsdorf

Eine 56-jährige Hennigsdorferin war am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Fontanestraße in Hennigsdorf unterwegs. Eine 37-jährige Frau aus Oberhavel, die am Steuer eines Pkw Hyundai saß und abbiegen wollte, übersah dabei offensichtlich die Radlerin, weshalb es zur Kollision kam. Die Radfahrerin verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe etwa 100 Euro.

Hennigsdorf / Hohen Neuendorf : Zusammenstoß mit einem Wildschwein

Ein 21-Jähriger war in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gegen 1.20 Uhr mit seinem Ford auf der L 17 zwischen Hennigsdorf und Hohen Neuendorf unterwegs, als plötzlich in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Stolpe ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier frontal zusammen. Ein hinter ihm befindlicher Peugeot konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte ebenfalls mit dem Tierkadaver. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Schaden von jeweils 7000 Euro.

Oberkrämer: VW fährt am Stauende auf einen Skoda auf

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend um 18.25 Uhr auf der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Kreuz Oranienburg. Eine 56-jährige VW-Fahrerin befuhr den linken Fahrstreifen zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr sie auf einen Skoda auf, der verkehrsbedingt an einem Stauende abbremste. An beiden weiterhin betriebsbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Lehnitz : Keller aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Unbekannte Personen haben in der Zeit von Mittwoch zum Donnerstag einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Magnus-Hirschfeld-Straße in Lehnitz aufgebrochen und daraus eine Stichsäge und einen Akkuschrauber der Firma Metabo gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Von MAZonline