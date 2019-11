Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 8. November 2019 finden Sie nachfolgend im Überblick:

Schildow : Pkw fährt 74-jährigen Radler um

Ein 74-jähriger Oberhaveler ist am Donnerstag (7. November) gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenbecker Straße in Schildow verletzt worden. Eine 30-jährige Frau aus dem Kreis Barnim, die mit einem Pkw Renault unterwegs war, hatte den Mann auf dem Fahrrad an der Kreuzung zur Schönfließer Straße offenbar übersehen, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Der 74-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Hohen Neuendorf : Auffälliger Lkw-Fahrer mit Haftbefehl gesucht

Polizeibeamte führten am Freitagmorgen (8. November) gegen 6.45 Uhr in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf eine Verkehrskontrolle durch. Dabei hielten sie auch einen 42-Jährigen an, der mit einem Lkw unterwegs war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, zudem stand er offenbar unter Einfluss von Amphetaminen. Die Beamten nahmen den 42-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Trunkenheitsfahrt ein. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkündete. Daraufhin wurde der 42-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

