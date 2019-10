Oberhavel

Die weiteren aktuellen Polizeimeldungen aus Oberhavel gibt es nachfolgend im Überblick:

Nassenheide : Graffiti gesprüht

In der Zeit von Freitag (4. Oktober), 09 Uhr bis Montag (7. Oktober), 05:30 Uhr wurde die Hauswand einer Baufirma im Dameswalder Weg in Nassenheide mit Graffiti beschmiert. Unbekannte Personen besprühten die Hauswand mit zwei unterschiedlich großen Schriftzügen in einer Größe von 1x1 Meter in schwarzer und weißer Farbe. Die Schriftzüge sind ohne strafrechtlichen Bezug. Der Schaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gransee : Zusammenstoß mit Dachs

Am Dienstag (8. Oktober) gegen 21:05 Uhr konnte auf der L22 kurz hinter Gransee Richtung Badingen eine 36-jährige Audi Fahrerin einen Zusammenstoß mit einem Dachs, welcher die Fahrbahn überquerte, nicht mehr verhindern. Der Dachs verendete vor Ort,Der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von von etwa 1000 Euro. Die Frau konnte ihre Fahrt fortsetzen.

