Mühlenbecker Land

Flüchtende Einbrecher sorgten am Mittwochnachmittag im Ortsteil Summt der Gemeinde Mühlenbecker Land für einen Polizeihubschraubereinsatz.

Zeugen hatten gegen 14.40 Uhr in der Liebenwalder Straße mehrere auffällige Personen bemerkt, die sich offenbar gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft hatten. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten verließ ein Pkw mit Berliner Kennzeichen und zwei Insassen den Tatort in Richtung Bundesautobahn, ein weiterer Mann flüchtete aus dem Haus in eine unbekannte Richtung.

Suche nach Tätern mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers

Ein Polizeihubschrauber wurde für den Einsatz angefordert. Er konnte jedoch weder den flüchtigen Pkw noch den zu Fuß geflüchteten Täter bei seiner Nahbereichsfahndung feststellen.

Die Täter hatten die Räume des Einfamilienhauses durchwühlt. Ob sie Diebesgut entwendeten, stand zunächst nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde daher zunächst nach ersten Erkenntnissen auf rund 3000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline